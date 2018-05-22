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    ФСБ заинтересовалась «молодежным» контрактом Смольного

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    ФСБ заинтересовалась «молодежным» контрактом Смольного

    ФСБ заинтересовалась «молодежным» контрактом Смольного

      Сегодня оперативники ФСБ пришли с обысками в комитет по молодежной политике.

      Сотрудники проверяли и изымали документацию в кабинетах на Большой Морской улице, 31. В том числе их заинтересовал контракт на изучение общественного мнения молодых петербуржцев стоимостью почти 14 миллионов рублей.

      Отмечается, что компания-подрядчик, подконтрольная этому комитету, заказала похожее исследование у Высшей школы экономики. И оно оказалось в разы дешевле — всего 750 тысяч.

      Также ФСБ проверяет госконтракты, которые заключил один из заместителей председателя комитета. Впоследствии его уволили с госслужбы. По сведениям «Фонтанки», речь идет о Константине Загородникове.

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