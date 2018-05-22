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    Женщина сняла на видео ураган из кабины башенного крана. Казахстан, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖенщина сняла на видео ураган из кабины башенного крана

    Женщина сняла на видео ураган из кабины башенного крана

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    • Фото: vse_pro_vse / instagram.com
    Женщина сняла на видео ураган из кабины башенного крана

    Женщина сняла на видео ураган из кабины башенного крана

    Женщина сняла на видео ураган из кабины башенного крана
    • Фото: vse_pro_vse / instagram.com

      • Крановщица из Астаны застряла в кабине башенного крана во время урагана, обрушившегося сегодня на столицу Казахстана.

      Несмотря на экстремальную ситуацию, женщина нашла в себе силы снять происходящее на высоте на мобильный телефон. Застигнутая природной стихией на высоте в несколько десятков метров крановщица реагирует на происходящее очень эмоционально: кричит от ужаса и ругается матом.

      смотретьУраган в Астане повалил башенный кран
      Ураган в Астане повалил башенный кран
      Непогода обрушилась на столицу Казахстана сегодня. Ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, срывал обшивку зданий, сносил палатки и повалил башенный кран на стройплощадке. Ветер бушевал всего около 10 минут, но нанес значительный ущерб. Десятки машин и зданий оказались повреждены. Пострадали более десятка человек.

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