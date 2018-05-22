Кто в театре главный: петербургские режиссеры и директора обсуждают административную реформу

В Александринском театре прошла конференция, посвященная разграничению полномочий между директором и художественным руководителем. Основные изменения в закон о культуре должны быть подготовлены к октябрю.

Петербургское театральное сообщество обсуждает вопрос, который может в корне изменить взаимоотношения внутри творческих коллективов. Разделение полномочий между художественным руководителем театра и его директором только на первый взгляд кажется темой узкоспециальной.



На самом деле, по мнению людей театра, права и обязанности необходимо разграничить как можно скорее. Об этом говорит и глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин в своем открытом письме на имя министра культуры Мединского, и участники конференции, которая прошла в Александринском театре.



Григорий Заславский, ректор ГИТИСа: «Для Минкульта разграничение полномочий это еще естественное и необходимое упрощение при руководстве любыми учреждениями. Это передача ведения диалога не с режиссерами, а с директорами. Есть хозяйствующий субъект, и с директором найти язык проще».



Но что, если режиссеру придется выпрашивать у директора средства на постановку, а директор бесцеремонно начнет указывать, какой репертуар прибыльнее? Не секрет, что менеджерами от искусства часто становятся не только люди, далекие от высоких материй, но и попросту неквалифицированные.



Валерий Фокин, народный артист РФ, художественный руководитель Александринского театра: «В Александринке до 1917 года директором всех императорских театров был бывший полковник кавалерии. Владимир Аркадьевич Теляковский был настолько глубоко художественно образован и вообще был такой личностью. Он привел в этот театр Мейерхольда и художников-мирискусников. Поэтому бывают случаи, но это исключение».



Среди взявших слово оказались и приверженцы режиссерского единовластия, и те, кто десятилетиями руководит театром по принципу «два в одном». Нашлись и не готовые подписывать сметы без соответствующего экономического и юридического образования.



Сегодня столичные власти во многих театрах уже заключают контракт и с директором, и с худруком. Но проскочить между Сциллой и Харибдой возможно лишь в случае, когда кандидатура директора если не предлагается худруком, то хотя бы согласовывается с ним.



Андрей Могучий, художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова: «Профессиональное сообщество должно попытаться вместе с юристами продумать такую систему, которая бы обеспечивала, конечно же, художественную свободу, ответственность директоров за хозяйственную деятельность, тип взаимоотношений между художником и директором. И этот клубок, мне кажется, разрешим».



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Юлии Олещенко.