В России закрыли десятки АЗС после проверок качества топлива

Десятки автозаправочных станций закрыты в разных регионах России после проверок качества топлива. Как выяснилось, на бензоколонках продавали контрафакт под видом горючего от крупных нефтяных брендов.

254 АЗС

бензин

Роснефть

Мошенники работали по нехитрой схеме — покупали небольшую партию бензина или дизеля известной марки, а затем использовали документы на товар для прикрытия нелегальной торговли.



Александр Белянский, генеральный директор АО «РН-Ростовнефтепродукт»: «Независимые автозаправочные станции используют паспорт качества нашей организации и под видом нашего продукта часто продают некачественное топливо».



Это и вынуждает «Ростнефть» проводить проверки. Образцы привозят в центр стандартизации и метрологии. Аппарат со сложным названием флуоресцентный спектроскоп анализирует состав горючего: измеряет содержание серы в нефтепродуктах, бензине и дизельном топливе. Эксперты отмечают, что махинации с «дизелем» самые распространенные. В нем часто находят значительное превышение массовой доли серы, несоответствие температуры вспышки и фракционного состава.



Больше серы — удар по экологии. Нестандартная температура вспышки — риск самовозгорания топлива. Ну а чем чреваты непонятные примеси, известно каждому, кто заправлялся некачественным топливом.



Для «Роснефти» такие случаи — удар по репутации. Но доказать, что с их топливом на АЗС «нахимичили» — полдела. Повлиять на владельцев заправок может Росстандарт совместно с прокуратурой. Но пробелы в законодательстве не всегда позволяют провести внезапную проверку.



Павел Овчаренко, руководитель Южного межрегионального территориального управления «Росстандарта»: «В соответствие с существующим сегодня положением внеплановая выездная проверка проводится исключительно после уведомления проверяемого субъекта не менее чем за 24 часа».



И все же за последнее время с помощью Росстандарта и правоохранителей закрыты 30 АЗС, продающих некачественное топливо и прикрывающихся сотрудничеством с «Роснефтью». В том числе в Алтайском Крае, Башкортостане, Саратовской и Воронежской областях.



В прошлом году Росстандарт проверил 249 независимых АЗС. Итоги для заправляющихся там водителей оказались неутешительными. С теми или иными нарушениями работали более трети проверенных заправок.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.