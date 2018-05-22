«Не страна секс-туризма»: МВД не допустит детской проституции на ЧМ-2018

В МВД заявили, что не допустят появления детской проституции во время чемпионата мира по футболу.
Замглавы МВД Игорь Зубов рассказал, что тема проституции, в том числе детской, в России была поднята во время выступления в комитете ООН по правам ребенка. Участники заседания спрашивали у российской делегации, как будет обеспечена безопасность детей во время мундиаля, и интересовались, не вызовет ли турнир волну детской проституции.
Игорь Зубов, заместитель министра внутренних дел РФ: «Мы не один раз заявляли, что Россия — это не страна секс-туризма. У нас этого нет, как нет системной проституции. И детской проституции у нас нет. Мы эту ситуацию сдерживаем, и в период проведения чемпионата мира этого совершенно точно не будет».
При этом Зубов отметил, что участники заседания в целом доброжелательно отнеслись к российскому выступлению и не были нацелены на предъявление каких-либо претензий, передает РИА Новости.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
Игорь Зубов, заместитель министра внутренних дел РФ: «Мы не один раз заявляли, что Россия — это не страна секс-туризма. У нас этого нет, как нет системной проституции. И детской проституции у нас нет. Мы эту ситуацию сдерживаем, и в период проведения чемпионата мира этого совершенно точно не будет».
При этом Зубов отметил, что участники заседания в целом доброжелательно отнеслись к российскому выступлению и не были нацелены на предъявление каких-либо претензий, передает РИА Новости.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
Комментарии