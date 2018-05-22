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    Путин подписал указ о создании НКО «Россия — страна возможностей»

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    Путин подписал указ о создании НКО «Россия — страна возможностей»

    Путин подписал указ о создании НКО «Россия — страна возможностей»

    Президент России Владимир Путин подписал приказ о создании некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

    Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации, учредителем организации выступает Управление делами президента РФ, а ее «имущество формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ».

    Целью новой организации станет «создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан».

    Путин также поручил утвердить устав организации. В документе должно быть предусмотрено, что члены высшего органа управления и единоличный исполнительный орган НКО назначаются администрацией президента. Администрация президента также должна будет контролировать деятельность, в частности «принятие ее органами управления решений и обеспечение их исполнения, использование средств НКО и соблюдение ею законодательства РФ».

    Глава государства поручил зарегистрировать организацию в течение месяца.


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