Лидеру «Христианского государства» предъявили новые обвинения — в возбуждении ненависти.
Об этом сообщается в материалах дела, которые огласили сегодня в Хамовническом суде Москвы.
Отмечается, что ранее Калинину было предъявлено обвинение по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой» в связи с показом фильма Матильда. Теперь к нему прибавилось обвинение в возбуждение ненависти либо вражды. Уголовные дела объединены в одно производство, сообщает ТАСС.
Напомним, лидер движения «Христианское государство» и трое его последователей находятся под арестом. Свою вину Калинин не признает. Его последователей, среди которых есть родной брат Калинина, обвиняют в поджоге машин возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя в сентябре прошлого года. При обыске у них были изъяты четыре шестилитровые канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и 20 небольших листовок «За Матильду гореть». Такие же были обнаружены у сгоревших в Староконюшенном переулке машин.
Отмечается, что ранее Калинину было предъявлено обвинение по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой» в связи с показом фильма Матильда. Теперь к нему прибавилось обвинение в возбуждение ненависти либо вражды. Уголовные дела объединены в одно производство, сообщает ТАСС.
Напомним, лидер движения «Христианское государство» и трое его последователей находятся под арестом. Свою вину Калинин не признает. Его последователей, среди которых есть родной брат Калинина, обвиняют в поджоге машин возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя в сентябре прошлого года. При обыске у них были изъяты четыре шестилитровые канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и 20 небольших листовок «За Матильду гореть». Такие же были обнаружены у сгоревших в Староконюшенном переулке машин.
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