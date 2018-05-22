США выпустили монету к еще не состоявшейся встрече Трампа и Ким Чен Ына

Военное управление Белого дома США отчеканило памятную монету к первому
американо-северокорейскому саммиту, запланированному на 12 июня в Сингапуре.
Сообщается, что всего изготовлено 250 памятных монет. В основном их используют в качестве подарков иностранным гостям, дипломатам и военным. Часть таких монет поступает в продажу.
На одной стороне памятной монеты главы обоих государств изображены в профиль на фоне флагов США и КНДР. Президент США изображен моложавым, он сурово смотрит на улыбающегося лидера КНДР. Вокруг идет надпись на английском и корейском языках с названиями двух стран и словами «мирные переговоры». На обратной стороне — силуэты Белого дома, борта номер один и изображение печати президента США, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что Ким Чен Ын назван «верховным лидером» (supreme leader), хотя обычно Вашингтон, считающий северокорейский режим диктатурой, избегает такой формулировки.
При этом, как пишет Business Insider, в США с каждым днем возникает все больше сомнений в том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится. Сегодня западная пресса вышла с громкими заголовками, что американский лидер намерен отказаться от саммита. Журналисты ссылаются на официальных лиц в администрации Белого дома.
Так, The New York Times отмечает, что Трамп был рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от встречи и решением КНДР не проводить предварительные переговоры с Южной Кореей. Кроме того, вице-президент США Майкл Пенс в интервью CNN на вопрос о том, может ли Трамп отказаться от встречи, ответил: «Нет сомнения, это так».
Более оптимистично настроены в Южной Корее. В Сеуле шансы проведения саммита США-КНДР оценивают в 99,9%. Президент Мун Чжэ Ин прибыл в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом. Это часть подготовки к встрече лидеров США и КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.
На одной стороне памятной монеты главы обоих государств изображены в профиль на фоне флагов США и КНДР. Президент США изображен моложавым, он сурово смотрит на улыбающегося лидера КНДР. Вокруг идет надпись на английском и корейском языках с названиями двух стран и словами «мирные переговоры». На обратной стороне — силуэты Белого дома, борта номер один и изображение печати президента США, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что Ким Чен Ын назван «верховным лидером» (supreme leader), хотя обычно Вашингтон, считающий северокорейский режим диктатурой, избегает такой формулировки.
При этом, как пишет Business Insider, в США с каждым днем возникает все больше сомнений в том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится. Сегодня западная пресса вышла с громкими заголовками, что американский лидер намерен отказаться от саммита. Журналисты ссылаются на официальных лиц в администрации Белого дома.
Так, The New York Times отмечает, что Трамп был рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от встречи и решением КНДР не проводить предварительные переговоры с Южной Кореей. Кроме того, вице-президент США Майкл Пенс в интервью CNN на вопрос о том, может ли Трамп отказаться от встречи, ответил: «Нет сомнения, это так».
Более оптимистично настроены в Южной Корее. В Сеуле шансы проведения саммита США-КНДР оценивают в 99,9%. Президент Мун Чжэ Ин прибыл в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом. Это часть подготовки к встрече лидеров США и КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.
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