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    Петербургский «Подорожник» начали использовать в Ленобласти

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    Петербургский «Подорожник» начали использовать в Ленобласти

    Петербургский «Подорожник» начали использовать в Ленобласти

    В одной из самых густонаселенных деревень Ленобласти приступили к тестированию карты «Подорожник».

    Электронная карта оплаты проезда стала действовать в общественном транспорте Кудрова. Пока это пилотный проект. Оплату через валидаторы внедрили на автобусных маршрутах 692 и 596-А, связывающих деревню со станцией метро «Улица Дыбенко».

    Стоимость по карте аналогичная — 30 рублей. Кроме того, в автобусах по-прежнему сохраняется возможность купить билет за наличный расчет. И к 2019 году систему планируют внедрить на территории всего 47-го региона.

    Запуск «Подорожника» в Ленинградской области стал возможен благодаря четырехстороннему соглашению между организаторами перевозок и транспортными управлениями соседних регионов.

    При этом на саму карту можно записать разные виды билетов. Например, единый проездной на месяц для метро и наземного транспорта Петербурга или единый электронный — для оплаты проезда как в социальном, так и в коммерческом транспорте в пределах внесенной суммы.

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