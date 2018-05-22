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    На Кутузовском из-за ДТП перекрыты 4 полосы, раненых эвакуируют вертолетом

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    • Фото: vk.com
    На Кутузовском <nobr>из-за</nobr> ДТП перекрыты 4 полосы, раненых эвакуируют вертолетом

    На Кутузовском из-за ДТП перекрыты 4 полосы, раненых эвакуируют вертолетом

    На Кутузовском <nobr>из-за</nobr> ДТП перекрыты 4 полосы, раненых эвакуируют вертолетом
  • Фото: vk.com

    • В российской столице разбираются в обстоятельствах крупного ДТП, которое произошло на пересечении Кутузовского проспекта и Минской улицы. Там столкнулись 7 автомобилей, в том числе машина скорой помощи.

    В результате аварии пострадали 6 человек, среди которых один ребенок. Для эвакуации пострадавших на место трагедии прибыл вертолет Московского авиационного центра.

    Из-за ДТП перекрыты четыре полосы Кутузовского проспекта. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. В районе аварии дорожное движение серьезно затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на 4 километра, транспорт стоит от Большой Дорогомиловской улицы до Минской улицы.

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