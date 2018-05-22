В Смольном рассказали, на каких улицах Петербурга чаще всего лопаются трубы

На заседании правительства в Смольном обсудили, как город пережил минувшую зиму. Итоги отопительного сезона подвел глава комитета по энергетике.

В прошлом году Петербург 232 дня жил с теплыми батареями. Это данные озвучил глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Также присутствующие услышали то, что звучит ежегодно: прорывы труб никуда ни делись.



У «Теплосети Санкт-Петербурга» количество дефектов увеличилось почти на 15 процентов. Состояние труб у организации критическое. Если до 15 сентября, когда всё должно быть готово к новому отопительному сезону, не будет принято серьезных мер, следующая зима станет очень тяжелой.



Рекордсменом по авариям стала Рылеевская тепломагистраль в Центральном районе. Ее прорывало 14 раз. В это время от тепла приходилось отключать по 60 домов. В этом году этот участок реконструируют. При этом в Невском и Красногвардейском районах наиболее проблемной была тепломагистраль на проспекте Большевиков.



Ремонт коммуникаций уже начался, но в связи с ПМЭФ и чемпионатом мира работы отложат на 47 дней. Известно, что капитальный ремонт пройдет около 70 километров труб. И этого явно недостаточно, заявил градоначальник.



Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Серьезное внимание нужно обратить на те работы, которые будут проводиться летом. Нужно решать вопрос с финансированием. В целом по городу ситуация неплохая. Но такие провалы никому чести не делают».



Губернатор назвал коммунальные итоги зимы неплохими потому, что не превышен порог аварий прошлого года. Но вряд ли позитивную точку зрения градоначальника разделяют жильцы почти 3 тысяч домов, где из-за дефектов пришлось отключать тепловые магистрали, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.