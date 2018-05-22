Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    Псковская прокуратура проверит перевозчика и школу после ДТП с экскурсионным автобусом

    комментировать
    Псковская прокуратура проверит перевозчика и школу после ДТП с экскурсионным автобусом

    Псковская прокуратура проверит перевозчика и школу после ДТП с экскурсионным автобусом

    Псковская прокуратура проверит перевозчика и школу после ДТП с экскурсионным автобусом

    Надзорное ведомство выясняет обстоятельства аварии, случившейся на трассе Псков — Петербург. Также расследование проводят МВД и СК.

    Прокуратура Псковской области проводит проверку после ДТП с экскурсионным автобусом, в которое попали ученики одной из местных школ. Ребята направлялись на экскурсию в Петербург, когда их экспресс съехал в кювет и перевернулся.

    Надзорное ведомство выясняет, соблюдалось ли законодательство при перевозке детей и соответствовал ли автобус техническим нормам и требованиям.

    Кроме прокуратуры обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники МВД и Следственного комитета. Уже известно: всего в автобусе находились 29 человек. Некоторые из них не были пристегнуты ремнями безопасности. О ходе расследования на заседании администрации доложили врио губернатора Псковской области.

    Напомним: автобус с детьми опрокинулся на трассе в Псковской области недалеко от деревни Цапельки. Пострадали 12 школьников и двое взрослых. С переломами и ушибами их доставили в больницы региона.

    Есть информация, что причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя, который не справился с управлением и съехал в кювет. Двери автобуса оказались заблокированы. Подростков и сопровождающих эвакуировали из салона через люки на крыше.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru