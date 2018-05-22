Псковская прокуратура проверит перевозчика и школу после ДТП с экскурсионным автобусом

Надзорное ведомство выясняет обстоятельства аварии, случившейся на трассе Псков — Петербург. Также расследование проводят МВД и СК.
Прокуратура Псковской области проводит проверку после ДТП с экскурсионным автобусом, в которое попали ученики одной из местных школ. Ребята направлялись на экскурсию в Петербург, когда их экспресс съехал в кювет и перевернулся.
Надзорное ведомство выясняет, соблюдалось ли законодательство при перевозке детей и соответствовал ли автобус техническим нормам и требованиям.
Кроме прокуратуры обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники МВД и Следственного комитета. Уже известно: всего в автобусе находились 29 человек. Некоторые из них не были пристегнуты ремнями безопасности. О ходе расследования на заседании администрации доложили врио губернатора Псковской области.
Напомним: автобус с детьми опрокинулся на трассе в Псковской области недалеко от деревни Цапельки. Пострадали 12 школьников и двое взрослых. С переломами и ушибами их доставили в больницы региона.
Есть информация, что причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя, который не справился с управлением и съехал в кювет. Двери автобуса оказались заблокированы. Подростков и сопровождающих эвакуировали из салона через люки на крыше.
Надзорное ведомство выясняет, соблюдалось ли законодательство при перевозке детей и соответствовал ли автобус техническим нормам и требованиям.
Кроме прокуратуры обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники МВД и Следственного комитета. Уже известно: всего в автобусе находились 29 человек. Некоторые из них не были пристегнуты ремнями безопасности. О ходе расследования на заседании администрации доложили врио губернатора Псковской области.
Напомним: автобус с детьми опрокинулся на трассе в Псковской области недалеко от деревни Цапельки. Пострадали 12 школьников и двое взрослых. С переломами и ушибами их доставили в больницы региона.
Есть информация, что причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя, который не справился с управлением и съехал в кювет. Двери автобуса оказались заблокированы. Подростков и сопровождающих эвакуировали из салона через люки на крыше.
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