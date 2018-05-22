В Дебальцеве взорван рейсовый автобус: один погиб, двое ранены

Один человек погиб, двое пострадали во вторник в результате подрыва рейсового автобуса в населенном пункте Дебальцево, находящегося на подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике территории.
О взрыве рейсового автобуса в ДНР сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
К этому моменту известно об одном погибшем и двух раненых.
Взрыв в рейсовом автобусе, который следовал по маршруту по улице Курчатова, прогремел в 15:50. По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса, приводит слова Якубова Донецкое агентство новостей.
Ранее украинские силовики рассказали о приказе «затянуть петлю» вокруг Донецка. Силовики планировали наступление на Горловку, которая, по словам источника в ВСУ, является «стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево».
Накануне украинские военные, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, обстреляли Горловку. В оперативном командовании ДНР сообщили, что один ополченец погиб, еще один получил ранения. Четыре мирных жителя пострадали при попадании боеприпаса в подъезд жилого дома. Также сообщалось, что десятки добровольцев начали копать оборонительные рвы для армии ДНР в приграничных территориях.
К этому моменту известно об одном погибшем и двух раненых.
Взрыв в рейсовом автобусе, который следовал по маршруту по улице Курчатова, прогремел в 15:50. По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса, приводит слова Якубова Донецкое агентство новостей.
Ранее украинские силовики рассказали о приказе «затянуть петлю» вокруг Донецка. Силовики планировали наступление на Горловку, которая, по словам источника в ВСУ, является «стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево».
Накануне украинские военные, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, обстреляли Горловку. В оперативном командовании ДНР сообщили, что один ополченец погиб, еще один получил ранения. Четыре мирных жителя пострадали при попадании боеприпаса в подъезд жилого дома. Также сообщалось, что десятки добровольцев начали копать оборонительные рвы для армии ДНР в приграничных территориях.
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