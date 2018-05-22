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    Бегемоты вырвали антилопу гну из пасти голодных крокодилов: видео

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    Бегемоты вырвали антилопу гну из пасти голодных крокодилов: видео

    Бегемоты вырвали антилопу гну из пасти голодных крокодилов: видео

    В Интернете набирает популярность видео, снятое посетителем парка Крюгера. Это старейший национальный парк ЮАР, который находится на северо-востоке страны, на территории провинций Мпумаланга и Лимпопо.

    В объектив камеры попала схватка диких зверей. На записи видно, как крокодил набросился на антилопу гну, которая приблизилась к водопою с группой сородичей. Пресмыкающиеся вцепилось зубами в голову жертве, ему на помощь поспешил еще один крокодил и схватил несчастное животное за ногу. Вдвоем они тащили антилопу гну в воду, чтобы поскорее съесть, как вдруг стоящие рядом бегемоты решили заступиться за беззащитное парнокопытное млекопитающее.

    Гиппопотамы атаковали крокодилов и заставили их разжать пасти. Антилопа какое-то время находилась в воде, вероятно, оправлялась от страха и шока, после чего благополучно выбралась на сушу.

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