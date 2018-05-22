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    Ураган в Астане повалил башенный кран: видео. Казахстан, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУраган в Астане повалил башенный кран: видео

    Ураган в Астане повалил башенный кран: видео

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    Ураган в Астане повалил башенный кран: видео

    Ураган в Астане повалил башенный кран: видео

    Ураган в Астане повалил башенный кран: видео

      Не менее 13 человек пострадали в результате мощного урагана в Астане.

      Непогода обрушилась на столицу Казахстана сегодня. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, было объявлено штормовое предупреждение. Ветер срывал обшивку зданий, сносил палатки и повалил башенный кран на стройплощадке.

      Ветер бушевал всего около 10 минут, но нанес значительный ущерб. Десятки машин и зданий оказались повреждены. Завтра в Астане ожидается дождь и местами также сильный ветер. Власти просят население соблюдать меры предосторожности.

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