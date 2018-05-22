Ураган в Астане повалил башенный кран: видео

Не менее 13 человек пострадали в результате мощного урагана в Астане.

Непогода обрушилась на столицу Казахстана сегодня. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, было объявлено штормовое предупреждение. Ветер срывал обшивку зданий, сносил палатки и повалил башенный кран на стройплощадке.



Ветер бушевал всего около 10 минут, но нанес значительный ущерб. Десятки машин и зданий оказались повреждены. Завтра в Астане ожидается дождь и местами также сильный ветер. Власти просят население соблюдать меры предосторожности.