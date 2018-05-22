Житель Пензенской области хотел украсть провода ЛЭП и погиб от удара током

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели молодого человека, которого нашли мертвым в Белинском районе Пензенской области.
Тело 20-летнего юноши обнаружили в селе Среднеречье 20 мая, но известно об этом стало только сегодня. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, мертвого молодого человека нашли на линии электропередачи, которая проходит рядом со зданием бывшей мельницы.
По предварительным данным, местный житель пытался украсть провода с действующей ЛЭП и погиб от удара током. Известно, что с собой у юноши были ножовка по металлу и веревка. Забравшись на опору линии электропередачи без специальных средств и обвязав себя веревкой, он двумя руками схватился за провод, получил удар током высокого напряжения и скончался на месте мгновенно.
По факту случившегося Белинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Пензенской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, местный житель пытался украсть провода с действующей ЛЭП и погиб от удара током. Известно, что с собой у юноши были ножовка по металлу и веревка. Забравшись на опору линии электропередачи без специальных средств и обвязав себя веревкой, он двумя руками схватился за провод, получил удар током высокого напряжения и скончался на месте мгновенно.
По факту случившегося Белинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Пензенской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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