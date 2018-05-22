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    В Иркутске ищут мужчин, раздевших и выпоровших перед камерой порошайку. жестокость, Иркутск, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Иркутске ищут мужчин, раздевших и выпоровших перед камерой порошайку

    В Иркутске ищут мужчин, раздевших и выпоровших перед камерой порошайку

    5 комментариев
    • Фото: vk.com
    В Иркутске ищут мужчин, раздевших и выпоровших перед камерой порошайку

    В Иркутске ищут мужчин, раздевших и выпоровших перед камерой порошайку

    В Иркутске ищут мужчин, раздевших и выпоровших перед камерой порошайку
    • Фото: vk.com

      • Иркутские полицейские ищут мужчин, которые устроили самосуд над попрошайкой.

      Пострадавшего обвинили в том, что он обманом выманил у одного из местных жителей крупную сумму. Попрошайка в военной форме стоял у дороги с табличкой, на которой было написано «Люди! Помогите на билет». Одному из водителей мужчина рассказал, что приехал к любимой девушке из Симферополя, но она напоила его транквилизаторами и ограбила. Сибиряк решил помочь попрошайке и дал ему 40 тысяч рублей.

      Обман вскрылся, когда попрошайку снова встретили у дороги. С мужчины сняли всю одежду и выпороли ремнем. При этом, как пишут в соцсетях, свидетелями расправы стали и полицейские. Впрочем, насколько последняя информация достоверна — неизвестно.

      Теперь иркутские правоохранители ищут участников инцидента, передает РИА Новости.

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