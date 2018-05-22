В Иркутске ищут мужчин, раздевших и выпоровших перед камерой порошайку

Иркутские полицейские ищут мужчин, которые устроили самосуд над попрошайкой.
Пострадавшего обвинили в том, что он обманом выманил у одного из местных жителей крупную сумму. Попрошайка в военной форме стоял у дороги с табличкой, на которой было написано «Люди! Помогите на билет». Одному из водителей мужчина рассказал, что приехал к любимой девушке из Симферополя, но она напоила его транквилизаторами и ограбила. Сибиряк решил помочь попрошайке и дал ему 40 тысяч рублей.
Обман вскрылся, когда попрошайку снова встретили у дороги. С мужчины сняли всю одежду и выпороли ремнем. При этом, как пишут в соцсетях, свидетелями расправы стали и полицейские. Впрочем, насколько последняя информация достоверна — неизвестно.
Теперь иркутские правоохранители ищут участников инцидента, передает РИА Новости.
Обман вскрылся, когда попрошайку снова встретили у дороги. С мужчины сняли всю одежду и выпороли ремнем. При этом, как пишут в соцсетях, свидетелями расправы стали и полицейские. Впрочем, насколько последняя информация достоверна — неизвестно.
Теперь иркутские правоохранители ищут участников инцидента, передает РИА Новости.
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