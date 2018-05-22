Просторы Гатчинского музея-заповедника обживает лосенок

Сохатый появился на территории исторического парка в Гатчине больше недели назад. Возможно, он заблудился во время весенней миграции.
В Гатчинском парке появился новый житель. Сегодня гости заповедника увидели лосенка, который переплывал озеро. Утром в будний день посетителей было не так много, поэтому животное без страха и спешки искупалось, вышло из воды и скрылось за деревьями.
Впервые детеныша заметили на территории Гатчинского музея-заповедника десять дней назад. Возможно, парнокопытное заблудилось во время весенней миграции. Местные жители предполагают, что животное сюда забрело из соседнего леса по речке и теперь не может найти путь обратно. Но специалисты предупреждают, что вступать в контакт с лосями опасно.
Впервые детеныша заметили на территории Гатчинского музея-заповедника десять дней назад. Возможно, парнокопытное заблудилось во время весенней миграции. Местные жители предполагают, что животное сюда забрело из соседнего леса по речке и теперь не может найти путь обратно. Но специалисты предупреждают, что вступать в контакт с лосями опасно.
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