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    Просторы Гатчинского музея-заповедника обживает лосенок. Ленинградская область, выставки и музеи, животные, парки и скверы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПросторы Гатчинского музея-заповедника обживает лосенок

    Просторы Гатчинского музея-заповедника обживает лосенок

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    • Фото: gatchina47 / vk.com
    Просторы Гатчинского <nobr>музея-заповедника</nobr> обживает лосенок

    Просторы Гатчинского музея-заповедника обживает лосенок

    Просторы Гатчинского <nobr>музея-заповедника</nobr> обживает лосенок
    • Фото: gatchina47 / vk.com

      • Сохатый появился на территории исторического парка в Гатчине больше недели назад. Возможно, он заблудился во время весенней миграции.

      В Гатчинском парке появился новый житель. Сегодня гости заповедника увидели лосенка, который переплывал озеро. Утром в будний день посетителей было не так много, поэтому животное без страха и спешки искупалось, вышло из воды и скрылось за деревьями.

      Впервые детеныша заметили на территории Гатчинского музея-заповедника десять дней назад. Возможно, парнокопытное заблудилось во время весенней миграции. Местные жители предполагают, что животное сюда забрело из соседнего леса по речке и теперь не может найти путь обратно. Но специалисты предупреждают, что вступать в контакт с лосями опасно.

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