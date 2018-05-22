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    Германия решила возродить «немецкого монстра» для «сдерживания» России

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    • Фото: Reuters © 2018, Ints Kalnins
    Германия решила возродить «немецкого монстра» для «сдерживания» России

    Германия решила возродить «немецкого монстра» для «сдерживания» России

    Германия решила возродить «немецкого монстра» для «сдерживания» России
  • Фото: Reuters © 2018, Ints Kalnins

    • В прессе появилась информация о предстоящем возрождении танка времен Первой мировой. Сообщается, что «для сдерживания России» решено возобновить производство Leopard 2 в модификации А7V.

    По информации издания Die Welt, новые машины назвали A7V, то есть так же, как первые серийные германские танки, которые принимали участие еще в Первой мировой войне и получили прозвище «Немецкие монстры». По мнению авторов статьи, танки навсегда изменили ход сражений, позволив в первые годы Второй мировой войны Гитлеру зайти так далеко, ведь «Тигры» и «Пантеры» считались самым опасным оружием вермахта.

    Как ожидается, обновленная версия Leopard 2 будет полностью компьютеризирована. Вес машины составит 60 тонн, а максимальная скорость разгона достигнет 70 километров в час. Die Welt отмечает, что возрожденный танк должен стать «сдерживающим фактором» для России.

    Пока в Германии строят планы по воссозданию танков, бывший главнокомандующий НАТО в Европе Филип Бридлав признался, что ни один генерал Североатлантического альянса не горит желанием воевать с РФ, а также отметил способность российской армии быстро учиться на своих ошибках.

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