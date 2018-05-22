Под Иркутском клиент сжег машину экстрасенса за жестокое предсказание

Местный житель одного из иркутских поселков поджег автомобиль экстрасенса, который предсказал ему смерть близкого родственника.
По предварительной версии, мужчина пришел к экстрасенсу, чтобы узнать, что произошло с его пропавшим родственником. Он заплатил за консультацию 5 тысяч рублей и услышал от «колдуна», что близкого человека уже нет в живых. Это известие клиента не обрадовало, и он обратился к другим экстрасенсам. А те убедили его, что пропавший жив и здоров.
После этого недовольный клиент решил отомстить первому предсказателю и поджег его автомобиль Daewoo Nexia, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.
Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожение чужого имущества.
После этого недовольный клиент решил отомстить первому предсказателю и поджег его автомобиль Daewoo Nexia, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.
Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожение чужого имущества.
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