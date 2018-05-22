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    В Москве-реке нашли отрезанное человеческое бедро

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    В Москве-реке нашли отрезанное человеческое бедро

    В <nobr>Москве-реке</nobr> нашли отрезанное человеческое бедро

    Уголовное дело возбуждено после обнаружения человеческих останков на северо-западе столицы.

    Страшную находку сделали в Москве-реке между вторым и третьим деревянными пирсами. Как сообщили в столичном главке СК, были обнаружены фрагменты человеческого тела с признаками насильственного отсечения.

    Сейчас сыщики устанавливают личность погибшего и причастных к совершению преступления. Дело возбуждено по статье «Убийство».

    Как отмечает агентство «Москва», сотрудник спасательной станции «Серебряный бор», который обходил территорию, наткнулся на человеческое бедро.

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