В Москве-реке нашли отрезанное человеческое бедро

Уголовное дело возбуждено после обнаружения человеческих останков на
северо-западе столицы.
Страшную находку сделали в Москве-реке между вторым и третьим деревянными пирсами. Как сообщили в столичном главке СК, были обнаружены фрагменты человеческого тела с признаками насильственного отсечения.
Сейчас сыщики устанавливают личность погибшего и причастных к совершению преступления. Дело возбуждено по статье «Убийство».
Как отмечает агентство «Москва», сотрудник спасательной станции «Серебряный бор», который обходил территорию, наткнулся на человеческое бедро.
Сейчас сыщики устанавливают личность погибшего и причастных к совершению преступления. Дело возбуждено по статье «Убийство».
Как отмечает агентство «Москва», сотрудник спасательной станции «Серебряный бор», который обходил территорию, наткнулся на человеческое бедро.
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