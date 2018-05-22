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    Медведев уличил новых членов правительства в стеснительности

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    Медведев уличил новых членов правительства в стеснительности

    Медведев уличил новых членов правительства в стеснительности

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на стеснительность и молчаливость новых членов правительства на первом заседании кабмина.

    Замечание новым членам кабмина Медведев сделал после того, как министр финансов Антон Силуанов представил доклад о бюджете на 2018 год. После выступления министра глава правительства спросил, есть ли у присутствующих замечания, но не получил никакого ответа.

    «„Тишина“, — отметил Медведев. — Стеснительные пока». После этого он предложил высказаться «старослужащим», но и они никаких предложений по проекту изменений в бюджет на текущий год не внесли, сообщает РИА Новости.

    смотреть«Работы будет много»: Медведев собрал обновленный кабмин на первое заседание
    «Работы будет много»: Медведев собрал обновленный кабмин на первое заседание
    Сегодня премьер-министр собрал обновленный кабмин на первое заседание, где были приведены данные об исполнении бюджета страны, а также о развитии пенсионной системы, выплатах зарплат и пособий. При этом Медведев выразил надежду на сохранение в этом году роста доходов бюджета, не связанных нефтегазодобычей.

    Напомним, президент России Владимир Путин утвердил состав нового правительства в пятницу. Теперь в кабмине десять вице-премьеров, Минобрнауки разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, а Минкомсвязи преобразовано в Министерство цифрового развития.



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