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    Музыканты и танцовщики Мариинского театра госпитализированы с пищевым отравлением

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    Музыканты и танцовщики Мариинского театра госпитализированы с пищевым отравлением

    Музыканты и танцовщики Мариинского театра госпитализированы с пищевым отравлением

    Роспотребнадзор и медики выясняют причины массового отравления в Мариинском театре.

    Проверка началась после того, как накануне в Боткинскую больницу с отравлением доставили семерых сотрудников Мариинки. Всего зафиксировано 13 случаев заражения кишечной инфекцией. Один пострадавший находится в реанимации, у шести госпитализированных состояние удовлетворительное.

    Источник отравления танцовщиков и оркестрантов до сих пор не найден. Однако известно, что все обратившиеся за помощью врачей обедали в двух служебных столовых театра, сообщает «Фонтанка».

    Сейчас точки питания закрыты. Специалисты отбирают пробы продуктов, в том числе образцы воды из кулеров и кондиционеров. Роспотребнадзором организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

    Отметим, что зрительские буфеты проблема не затронула: в администрации уточнили, что они обслуживаются другим предприятием. Отравление сотрудников Мариинки также не повлияло на текущий репертуар. 23 мая в театре начинается фестиваль «Звезды белых ночей».

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