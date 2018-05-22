В больнице скончалась избитая неадекватным москвичом пенсионерка

В московской больнице скончалась
70-летняя пенсионерка, которую несколько дней назад на улице Борисовские пруды жестоко избил 25-летний мужчина.
По данным СМИ, нанесенные пожилой женщине травмы оказались не совместимы с жизнью.
25-летний Владислав Бричкин напал на пенсионерку утром 17 мая. На кадрах, снятых уличной камерой, видно, как он подходит к женщине и наносит ей удар кулаком в голову. Несчастная падает, а Бричкин начинает проверять содержимое ее сумки. В этот момент упавшая женщина пытается пошевелиться, и преступник начинает добивать ее ногами. В одном из пакетов своей жертвы он находит шило и наносит им несколько ударов женщине, после чего убегает. В результате старушку отвезли в реанимацию.
В тот же день Бричкин был задержан. Тогда же стало известно, что он тем же утром совершил нападение на еще одну женщину, но серьезных травм причинить ей не успел.
По данным СМИ, Бричкин ведет асоциальный образ жизни и уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.
25-летний Владислав Бричкин напал на пенсионерку утром 17 мая. На кадрах, снятых уличной камерой, видно, как он подходит к женщине и наносит ей удар кулаком в голову. Несчастная падает, а Бричкин начинает проверять содержимое ее сумки. В этот момент упавшая женщина пытается пошевелиться, и преступник начинает добивать ее ногами. В одном из пакетов своей жертвы он находит шило и наносит им несколько ударов женщине, после чего убегает. В результате старушку отвезли в реанимацию.
В тот же день Бричкин был задержан. Тогда же стало известно, что он тем же утром совершил нападение на еще одну женщину, но серьезных травм причинить ей не успел.
По данным СМИ, Бричкин ведет асоциальный образ жизни и уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.
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