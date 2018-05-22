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    Обрушение потолка в школе в Кузбассе сняли на видео. дети и подростки, Кемеровская область, образование, обрушение, ремонт, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбрушение потолка в школе в Кузбассе сняли на видео

    Обрушение потолка в школе в Кузбассе сняли на видео

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    Обрушение потолка в школе в Кузбассе сняли на видео

    Обрушение потолка в школе в Кузбассе сняли на видео

    Обрушение потолка в школе в Кузбассе сняли на видео

      Следственные органы в Кемеровской области проводят проверку по информации в СМИ об обрушении потолка в кабинете школы в городе Прокопьевск.

      На видеозаписи, размещенной в Интернете, видно, как рушится потолок: штукатурка падает с грохотом рядом со школьной доской. Слышно, что в классе в момент ЧП находятся дети — слышны крики. Учительница успевает пригнуться и отскочить. В результате никто не пострадал.

      Инцидент произошел в школе №35 города Прокопьевск Кемеровской области.

      Следственный комитет РФ по Кемеровской области: «По факту информации, размещенной в СМИ, об обрушении потолка в школе проводится проверка, будет установлена школа и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки принято процессуальное решение».

      Следователи установят причину случившегося. Предстоит выяснить, является ли произошедшее последствием некачественного ремонта в школе, сообщает «Интерфакс».

      Накануне в Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе также обвалился потолок: штукатурка упала прямо на школьные парты.

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