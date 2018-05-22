Россия намерена обложить американские товары пошлиной в 537 млн долларов

Россия может ввести пошлины в размере 537,6 миллиона долларов на товары из США стоимостью 3,16 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, поданный Россией во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Мера может быть принята в ответ на введенные Вашингтоном в конце марта сборы за импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. В настоящий момент действие этих пошлин для некоторых стран приостановлено до 1 июня. Однако Россия не вошла в их число.
Напомним, в марте президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на импорт металла в США. Размер пошлины для алюминия составил 10%, для стали — 25%. Свое решение Трамп объяснил тем, что хочет защитить металлургические предприятия Америки, которые пострадали от недобросовестной торговли.
Ранее Евросоюз принял решение применить дополнительные пошлины в отношении некоторых американских товаров для эквивалентной компенсации от тарифных мер США по стали и алюминию.
В середине мая в Госдуме РФ заявили, что Москва должна начать повышать ответные пошлины пропорционально потерям от увеличения США пошлин на металлы.
Мера может быть принята в ответ на введенные Вашингтоном в конце марта сборы за импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. В настоящий момент действие этих пошлин для некоторых стран приостановлено до 1 июня. Однако Россия не вошла в их число.
Напомним, в марте президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на импорт металла в США. Размер пошлины для алюминия составил 10%, для стали — 25%. Свое решение Трамп объяснил тем, что хочет защитить металлургические предприятия Америки, которые пострадали от недобросовестной торговли.
Ранее Евросоюз принял решение применить дополнительные пошлины в отношении некоторых американских товаров для эквивалентной компенсации от тарифных мер США по стали и алюминию.
В середине мая в Госдуме РФ заявили, что Москва должна начать повышать ответные пошлины пропорционально потерям от увеличения США пошлин на металлы.
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