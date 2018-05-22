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    Новосибирского авиадебошира отправят в психбольницу. дебоширы, Новосибирск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовосибирского авиадебошира отправят в психбольницу

    Новосибирского авиадебошира отправят в психбольницу

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    Новосибирского авиадебошира отправят в психбольницу

    Новосибирского авиадебошира отправят в психбольницу

    Новосибирского авиадебошира отправят в психбольницу

      Душевное расстройство диагностировали эксперты у новосибирского авиадебошира. Мужчину, который в феврале закатил скандал в самолете, а после устроил странное представление в полицейском участке, признали невменяемым.

      Снятый в феврале с самолета нарушитель спокойствия бил со всей силы по решеткам, стрелял из воображаемого пистолета, разговаривал с несуществующими собеседниками, раздевался и требовал его накормить. А в финале своего выступления оказал сопротивление стражам порядка, когда те попытались надеть наручники.

      Правоохранители направили хулигана на медицинскую экспертизу. Психиатры пришли к выводу — буйное поведение стало следствием душевной болезни.

      Яна Стрижова, Западно-сибирское СУТ СК Росии: «Уличенный в преступлении страдает заболеванием, опасен и должен лечиться. Установлено, что он совершил опасное деяние в состоянии невменяемости».

      Заключение экспертов следователи намерены представить в суде. Там определят, где именно авиадебошир будет проходить принудительное лечение.

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