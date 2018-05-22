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    Полиция устроила голливудскую погоню за саратовским байкером Пожарником: видео. байкеры, погоня, Саратов. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция устроила голливудскую погоню за саратовским байкером Пожарником: видео

    Полиция устроила голливудскую погоню за саратовским байкером Пожарником: видео

    1 комментарий
    Полиция устроила голливудскую погоню за саратовским байкером Пожарником: видео

    Полиция устроила голливудскую погоню за саратовским байкером Пожарником: видео

    Полиция устроила голливудскую погоню за саратовским байкером Пожарником: видео

      За противостоянием байкера и автоиспекторов наблюдали сегодня жители Саратова. Там сотрудники ГИБДД бросились в след за главой местного мотоклуба.

      Сергей Пожарский по прозвищу «Пожарник» нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Преследование было недолгим и несмотря на то, что преимущество было у лихача, победу одержали полицейские. Кадры гонки просмотрел корреспондент НТВ Никита Развозжаев.

      Эти кадры могли бы стать основой для приключенческого боевика, где брутальный мотоциклист, ловко маневрируя в плотном потоке автомобилей, пытается уйти от полицейской погони. Он решил объехать пробку по встречной полосе, но попался на глаза инспекторам ДПС. И тут бы остановиться, но нет: не обращая внимания на сирену, хозяин байка только прибавил скорость. Проскочив перекресток на красный, едва не сбив пешехода, он заложил крутой вираж и предпринял попытку скрыться на очень узкой и в тоже время оживленной улочке.

      Так бы и ушел байкер, если бы не водительское мастерство сотрудника ГИБДД. Рискуя задеть припаркованные авто, инспекторы продолжили преследование. Аккуратно и весьма эффектно стражи порядка вклинивались между стройными рядами машин и перестраивались из одного ряда в другой. Даже на тротуар выехали, чтобы сократить отставание. А когда поравнялись с ним, поняли, что все это время гнались ни за кем-нибудь, а за президентом местного байк-клуба Сергеем Пожарским. В итоге полицейским пришлось подрезать неугомонного мотоциклиста и блокировать ему проезд.

      Уже в патрульной машине при проверке документов догадки блюстителей закона подтвердились. Пожарник (так его зовут товарищи) — личность в Саратове известная, вот уже несколько лет он возглавляет собственный мотоклуб. Сергей Пожарский уверял, что не заметил погони.

      Понятное дело, в административном протоколе инспекторы припомнили Сергею Пожарскому абсолютно все нарушения. И ему теперь грозит лишение водительских прав.

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