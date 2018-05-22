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24 мая, 09:00
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    В поликлинике Екатеринбурга обрушился потолок

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    • Фото: incekb / vk.com
    В поликлинике Екатеринбурга обрушился потолок

    В поликлинике Екатеринбурга обрушился потолок

    В поликлинике Екатеринбурга обрушился потолок
  • Фото: incekb / vk.com

    • В коридоре одной из поликлиник Екатеринбурга обрушился потолок.

    ЧП произошло в медучреждении на улице Сыромолотова. Фотографиии пола, на котором лежат пластиковые части потолка и светильники, были опубликованы в сообществе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

    В горздраве Екатерибурга подтвердили случившееся, отметив, что, по предварительным данным, никто не пострадал, передает РИА Новости.

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