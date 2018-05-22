В поликлинике Екатеринбурга обрушился потолок

В коридоре одной из поликлиник Екатеринбурга обрушился потолок.
ЧП произошло в медучреждении на улице Сыромолотова. Фотографиии пола, на котором лежат пластиковые части потолка и светильники, были опубликованы в сообществе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
В горздраве Екатерибурга подтвердили случившееся, отметив, что, по предварительным данным, никто не пострадал, передает РИА Новости.
В горздраве Екатерибурга подтвердили случившееся, отметив, что, по предварительным данным, никто не пострадал, передает РИА Новости.
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