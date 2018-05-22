Слепая пенсионерка четыре года живет в сгоревшем доме на Рублёвке

Сотрудники сразу двух ведомств заинтересовались историей слепой пенсионерки из Подмосковья, которая вынуждена обитать в сгоревшем доме на Рублёвке. Следователи и прокуроры выясняют, почему чиновники не смогли помочь 75-летней женщине решить жилищный вопрос.

Несколько лет назад у Аллы Козлитиной случился пожар. Огонь уничтожил практически всё: уцелели лишь стены. Но пойти хозяйке больше некуда. Ей приходится выживать без воды, отопления и света.



Из-за катаракты Алла Козлитина все делает вслепую. Руины сгоревшего дома уже знает наощупь. Но старается ходить одним маршрутом, чтобы не получить травм. Так она живет уже четыре с половиной года. В декабре 2013-го она лишилась коттеджа. Радуется, что ее не было дома в тот момент — огонь уничтожил все, остались лишь фундамент да кирпичные стены.



Алла Козлитина, пенсионерка: Когда я пришла, то я увидела вот что: окон не было, дверей не было, здесь дверей окон не было, там наверху тоже не было. Всё было повыбито и всё выгорело))



Единственного сына женщина не видела уже десять лет. Возможно, он даже не знает о ее беде. Иногда выручают соседи, которые могут отвезти до магазина и помочь с выбором продуктов.



Местные чиновники знают, в какой ситуации оказалась Алла Козлитина, и пытались помочь. Предлагали хотя бы на время переехать в квартиру из маневренного фонда, но женщине там не понравилось. Предоставляли строительный вагончик — пенсионерка там хорошо обустроилась, но его потом кто-то поджег. И она снова оказалась на руинах. Продавать участок, который только по кадастровой оценке стоит 6 млн рублей, она не хочет. Говорит, что с этим местом связаны все лучшие воспоминания, которыми она сейчас и живет.



Теперь над тем, что делать, чиновники будут думать вместе с прокуратурой и следователями. В двух ведомствах одновременно подключились и начали проверки.



Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СКР по Московской области: «Следствие будет устанавливать все обстоятельства, приведшие к данной ситуации. Будут выяснены жилищно-бытовые условия проживания пенсионерки, а также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации Одинцовского района».



Тем временем Алла Козлитина снова обратилась к неравнодушным соседям. Просит помочь ей восстановить всего одну комнату, подлатать крышу и выложить кирпичную стену — боится, что еще одной зимы в таких условиях не переживет, сообщает корреспондент НТВ Захар Акопов.