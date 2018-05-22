Студент-медик впал в кому после избиения возле парка Горького в Москве

18-летний студент-медик из Дагестана, работающий медбратом в хосписе, получил кровоизлияние в мозг после нападения в столичном парке.
Как рассказала порталу «Комсомольская правда» одна из очевидцев происшествия, инцидент произошел на Андреевском мосту. Студента окружили молодые люди и начали издеваться над ним. После чего один из толпы ударил затравленного медбрата кулаком по голове.
Ирина Бахотская, очевидец: «Когда я поравнялась с ними, один из агрессоров ударил в голову этого паренька. Мальчик стоял с недоумевающим лицом, похоже, он не верил в реальность происходящего. Был спокоен и, видимо, испуган. Удар был всего один. Точный и мощный удар в голову. Мальчик начал тихо оседать на пол. Мой муж его подхватил, уложил себе на колени, оказывал первую помощь».
Пока очевидцы оказывали пострадавшему первую помощь, нападавшие продолжали наблюдать за происходящим и отпускать шутки на эту тему.
Потерявшего сознание студента госпитализировали, ему диагностировали инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг. Инцидент произошел еще 12 мая, и молодой человек по-прежнему находится в коме.
По последним данным, которые появились в СМИ, полиции удалось найти злоумышленников. По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний уроженец Владимирской области.
Напомним, в августе прошлого года на набережной в парке Горького произошла похожая история. Молодые люди жестоко избили блогера из Санкт-Петербурга Станислава Думкина из-за «неправильной» одежды. В результате пострадавший умер. Подозреваемый в убийстве оказался актером Корнеем Макаровым. Следствие по этому делу продолжается до сих пор. Макаров арестован и находится в СИЗО.
Ирина Бахотская, очевидец: «Когда я поравнялась с ними, один из агрессоров ударил в голову этого паренька. Мальчик стоял с недоумевающим лицом, похоже, он не верил в реальность происходящего. Был спокоен и, видимо, испуган. Удар был всего один. Точный и мощный удар в голову. Мальчик начал тихо оседать на пол. Мой муж его подхватил, уложил себе на колени, оказывал первую помощь».
Пока очевидцы оказывали пострадавшему первую помощь, нападавшие продолжали наблюдать за происходящим и отпускать шутки на эту тему.
Потерявшего сознание студента госпитализировали, ему диагностировали инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг. Инцидент произошел еще 12 мая, и молодой человек по-прежнему находится в коме.
По последним данным, которые появились в СМИ, полиции удалось найти злоумышленников. По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний уроженец Владимирской области.
Напомним, в августе прошлого года на набережной в парке Горького произошла похожая история. Молодые люди жестоко избили блогера из Санкт-Петербурга Станислава Думкина из-за «неправильной» одежды. В результате пострадавший умер. Подозреваемый в убийстве оказался актером Корнеем Макаровым. Следствие по этому делу продолжается до сих пор. Макаров арестован и находится в СИЗО.
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