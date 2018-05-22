Лечение фольгой и магический куб: за что бизнесмены отписывают особняки колдуну-шарлатану

Сколько стоит тайное знание? Ответ на этот вопрос могут дать крупнейшие бизнесмены, которые попали под влияние очень скрытного человека, позиционирующего себя как ученого. В профессиональной медицинской среде его не очень признают. Гуру биокоррекции Игорь Серов обещает излечение от любой болезни. Имя он себе сделал еще в 90-е . Когда исцеление заряженными водой и воздухом было весьма популярным явлением, он изобрел некие приборы, помогающие в борьбе с хроническими недугами.

216 мошенничество

Сейчас о Серове не найти никакой информации в Интернете. Личность крайне таинственная, но дело по-прежнему живет. Кадры архивной съемки невольно вызывают ассоциации с прошлым, когда воду заряжали через экраны телевизоров и стадионы собирались для массовых сеансов гипноза. Люди в белых халатах, не то врачи, не то ученые, проводят «резонансную биокоррекцию пациентов». Выглядит это комично — по крайней мере сейчас. Тела подопытных покрывают наклейками из фольги разных форм и размеров, лица всех участников эксперимента напряжены до предела. Внимание, идет сеанс очистки энергетических полей! Все это проходит под чутким руководством гуру биокоррекции Игоря Серова, создателя магических блесток.



Игорь Серов, гуру биокоррекции: «Мы попутно вызываем спонтанное влияние массы зависимых от него динамических производных. Стоит нам тронуть клубок взаимосвязей, как мы получаем массу немотивированных поступков, которые не поддаются общему тесту или приблизительному подсчету».



Не стоит переживать, если текст непонятен. Кругозор, уровень интеллекта тут ни при чем. На языке современных специалистов в области медицинских ноу-хау это называется «технотрепом». То есть человек вроде как изъясняется профессиональными терминами и тем самым создает впечатление великой «научности» объекта описания. Именно поэтому Серову и сегодня удается манипулировать людьми. Среди его клиентов зачастую встречаются состоятельные предприниматели, которые не просто оплачивают сомнительное лечение, а переписывают коттеджи на Рублёвке: мол, зачем нужны богатства материальные, когда есть духовные.



На самом же деле под нарядной словесной оболочкой лекций Серова — звенящая пустота. Его всерьез не воспринимают ни в среде научной, ни тем более в медицинской.



Александр Невеев, кандидат психологических наук: «Данный человек является шарлатаном. Его претензии на научность не выдерживают критики. Он заявляет, что проходили испытания клинические, но где опубликованы их результаты? Были ли ошибки? И нас настораживает апелляция к лженаучным концепциям».



Но ведь как привлекательно звучит — «биокоррекция»! К тому же всегда хочется верить в чудодейственное излечение от любого недуга, это ведь словно пластырь на царапину — наклеил и забыл.



Сейчас найти лекции Серова и его фотографии в Интернете практически невозможно. Этакий человек-призрак, который придумал себе легенду еще в 90-х и активно ею пользуется в наши дни. Запись к нему ведется в условиях строжайшей тайны. Нужно пройти несколько собеседований, прежде чем попасть на прием. Сегодня тех, кто поверит в исцеление фольгой, в разы меньше, но тем не менее они есть.



Офис продаж якобы лечебных приборов работает, например, в Челябинске. Добродушная дама — хозяйка конторы. Не то заученными фразами, не то и правда свято верит в то, что говорит, она предлагает купить наклейку для мобильного телефона. Нет, не для красоты, а пользы ради.



Сотрудница офиса продаж в Челябинске: «Нейтрализатор. Нейтрализует волны. Опять же — воздействие на головной мозг. Согласует и делает такой сигнал как наш головной мозг».



Наклейка — это так, мелочи. Вершина псевдонаучной мысли Серова — 3D-матрица. Это лечебный куб стоимостью 67 тысяч рублей. Кроме того, можно купить магнит, который якобы лечит вывихи и переломы. «Бред», — говорят эксперты. Но среди покупателей нет ни одного, кто официально обратился бы в правоохранительные органы с заявлением, что очень странно.



Те самые приборы можно найти на сайте реестра патентов. Здесь представлены устройство для преобразования электромагнитного излучения в когерентную форму и устройство для структурирования электромагнитного излучения. Автор — Игорь Серов. Казалось бы, не на всякую же ерунду будут выписывать документ, подтверждающий исключительное право? На самом деле, говорят эксперты, запатентовать можно вообще что угодно, даже аппараты Серова.



Михаил Ковалёв, академик ЛАН РФ: «Любой человек, который что-то новое придумал, может подать заявку и запатентовать свое изобретение. Если патенты зарегистрированы, значит, несомненно, научная новизна есть. Эти вещи отличаются от того, что было ранее, но это никаким образом не подтверждают полезность для медицины. Эти вещи имеют отношение к физике. Это требует еще одного слоя исследований».



Самое страшное, что сам Серов продолжает вести приемы, причем исключительно частные, с глазу на глаз, чтобы клиента было легче обработать, говорят психологи. Причем аудитория совершенно разная, начиная от пенсионеров, которые отдают последние копейки, и заканчивая состоятельными бизнесменами, готовыми пожертвовать всем своим имуществом и накоплениями ради благополучия гуру.