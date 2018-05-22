Рособрнадзор предупредил школьников о невозможности купить ответы ЕГЭ

Глава Рособрнадзора рассказал о мошенниках, которые в соцсетях предлагают школьникам ответы ЕГЭ.
Сергей Кравцов предупредил, что найти ответы в Интернете невозможно, и призвал не доверять тем, кто предлагает их «за какие-то большие деньги». При этом глава Рособрнадзора отметил, что с каждым годом подобных мошенников становится все меньше.
Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора: «Утечка невозможна. Это мошеннические действия. К сожалению, мошенники остаются, которые в социальных сетях, на сайтах предлагают за какие-то большие деньги купить результаты ЕГЭ, но с каждым годом их становится все меньше».
Кравцов рассказал, что в это году все задания будут печататься в аудитории непосредственно перед экзаменом. То есть вариант задания будет формироваться для каждого учащегося индивидуально, и узнать его до печати не получится, передает «Интерфакс».
Отметим, что основная волна ЕГЭ в этом году пройдет с 28 мая по 2 июля и начнется с экзаменов по географии и информатики. А узнать все о ЕГЭ теперь можно по телефону горячей линии:
8–495-984–89-19. Ученики, их родители и педагоги могут задать все интересующие вопросы, которые касаются государственной итоговой аттестации: процесс проведения экзамена, содержание билетов, процедура апелляции и пересдачи. Горячая линия будет работать круглосуточно до окончания последнего экзамена.
Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора: «Утечка невозможна. Это мошеннические действия. К сожалению, мошенники остаются, которые в социальных сетях, на сайтах предлагают за какие-то большие деньги купить результаты ЕГЭ, но с каждым годом их становится все меньше».
Кравцов рассказал, что в это году все задания будут печататься в аудитории непосредственно перед экзаменом. То есть вариант задания будет формироваться для каждого учащегося индивидуально, и узнать его до печати не получится, передает «Интерфакс».
Отметим, что основная волна ЕГЭ в этом году пройдет с 28 мая по 2 июля и начнется с экзаменов по географии и информатики. А узнать все о ЕГЭ теперь можно по телефону горячей линии:
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