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    Роботы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» поступят на вооружение в 2018 году

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев, Министерство обороны РФ
    Роботы <nobr>«Уран-6»</nobr>, «Скарабей» и «Сфера» поступят на вооружение в 2018 году

    Роботы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» поступят на вооружение в 2018 году

    Роботы <nobr>«Уран-6»</nobr>, «Скарабей» и «Сфера» поступят на вооружение в 2018 году
  • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев, Министерство обороны РФ

    • Робототехнические комплексы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» планируется принять на вооружение уже в этом году.

    Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. По его словам, все три комплекса прошли апробацию в Сирию и до конца этого года могут быть приняты на вооружение.

    Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск ВС РФ: «В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования „Уран-6“, управляемый досмотровый робототехнический комплекс „Скарабей“ и управляемый досмотровый робототехнический комплекс „Сфера“, работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году».

    Ставицкий добавил, что по результатам выполнения спецзадач инженерными войсками в Сирии разрабатываются перспективные средства инженерного вооружения. В частности, многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3.

    По данным ТАСС, всего в 2017 году на вооружение приняты 18 современных средств для военных инженеров.

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