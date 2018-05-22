Роботы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» поступят на вооружение в 2018 году

Робототехнические комплексы
«Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» планируется принять на вооружение уже в этом году.
Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. По его словам, все три комплекса прошли апробацию в Сирию и до конца этого года могут быть приняты на вооружение.
Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск ВС РФ: «В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования „Уран-6“, управляемый досмотровый робототехнический комплекс „Скарабей“ и управляемый досмотровый робототехнический комплекс „Сфера“, работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году».
Ставицкий добавил, что по результатам выполнения спецзадач инженерными войсками в Сирии разрабатываются перспективные средства инженерного вооружения. В частности, многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3.
По данным ТАСС, всего в 2017 году на вооружение приняты 18 современных средств для военных инженеров.
Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск ВС РФ: «В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования „Уран-6“, управляемый досмотровый робототехнический комплекс „Скарабей“ и управляемый досмотровый робототехнический комплекс „Сфера“, работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году».
Ставицкий добавил, что по результатам выполнения спецзадач инженерными войсками в Сирии разрабатываются перспективные средства инженерного вооружения. В частности, многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3.
По данным ТАСС, всего в 2017 году на вооружение приняты 18 современных средств для военных инженеров.
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