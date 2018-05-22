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    Постпред РФ при МАГАТЭ назвал нонсенсом требования США к Ирану

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    Постпред РФ при МАГАТЭ назвал нонсенсом требования США к Ирану

    Постпред РФ при МАГАТЭ назвал нонсенсом требования США к Ирану

    Постпред РФ при МАГАТЭ раскритиковал заявление госсекретаря США, пригрозившего Ирану самыми жесткими санкциями в истории.

    Михаил Ульянов подчеркнул, что Иран имеет право на мирную ядерную программу, а США демонстрируют некомпетентность и полное непонимание соглашения с Тегераном.

    По словам постпреда РФ при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), требования Вашингтона к Тегерану, озвученные Майком Помпео, являются нонсенсом. Ульянов подчеркнул, что на их основе невозможно договариваться, передает ТАСС.

    Выход же США из соглашения по иранской ядерной программе он назвал «политическим вандализмом», отметив, что со стороны МАГАТЭ к «Ирану никаких претензий нет, это самая проверяемая страна в мире».

    смотретьГосдеп пригрозил Тегерану самыми жесткими санкциями в истории
    Госдеп пригрозил Тегерану самыми жесткими санкциями в истории
    Напомним, накануне Помпео рассказал, что Вашингтон требует от Тегерана не только полного отказа от обогащения плутония и испытаний баллистических ракет, но и вывода всех сил с территории Сирии и освобождения всех граждан США. При этом глава Госдепа пригрозил Ирану самым жестким в истории режимом санкций.

    В ответ президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не должны единолично определять судьбу Ирана и других стран, а также отметил, что его страна продолжит идти своим путем.

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