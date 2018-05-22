Под Смоленском школьник умер после бега на уроке физкультуры

В Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту смерти школьника после разминочного бега на уроке физкультуры.
Трагедия произошла в Засижьевской средней школе Ярцевского района. 15-летнему мальчику стало плохо во время урока физкультуры, после чего учителя вызвали скорую. Ребенка доставили в больницу, где он скончался.
Теперь сыщики намерены допросить родителей, учителей и одноклассников погибшего мальчика. Истребованы медицинские документы из учреждений, где наблюдался ребенок. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в управлении СК по Смоленской области.
Теперь сыщики намерены допросить родителей, учителей и одноклассников погибшего мальчика. Истребованы медицинские документы из учреждений, где наблюдался ребенок. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в управлении СК по Смоленской области.
Комментарии