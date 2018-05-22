Зонд Juno передал на Землю уникальные снимки Юпитера

Межпланетный зонд Juno сблизился с Юпитером и передал на Землю новые снимки газового гиганта. Фотографии сделаны с уникального ракурса в естественном цветовом диапазоне.
Новые фотографии Juno сделал во время последнего сближения с планетой. В момент удаления от газового гиганта зонд смог сфотографировать его, смотря «снизу». Это позволило визуально «переместить» Большое красное пятно, или вечный ураган на экваторе, в верхнюю часть планеты. В NASA говорят, что теперь большой ураган можно сравнить с другими бурями, бушующими на Юпитере и запечатленными на нижней части снимка.
На сайте NASA отмечается, что следующее сближение Juno с Юпитером состоится через два дня, зонд пролетит через верхний слой атмосферы и получит новые данные по ее структуре и химическому составу.
Напомним, Juno был запущен в 2011 году и летел до Юпитера пять лет. В середине прошлого лета он сблизился с планетой и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые научные данные он передал на землю в конце августа.
Последнее сближение Juno с крупнейшей планетой Солнечной системы, двенадцатое по счету, произошло в начале апреля этого года. Тогда зонд прошел на расстоянии в 17 тысяч километров от поверхности Юпитера.
На сайте NASA отмечается, что следующее сближение Juno с Юпитером состоится через два дня, зонд пролетит через верхний слой атмосферы и получит новые данные по ее структуре и химическому составу.
Напомним, Juno был запущен в 2011 году и летел до Юпитера пять лет. В середине прошлого лета он сблизился с планетой и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые научные данные он передал на землю в конце августа.
Последнее сближение Juno с крупнейшей планетой Солнечной системы, двенадцатое по счету, произошло в начале апреля этого года. Тогда зонд прошел на расстоянии в 17 тысяч километров от поверхности Юпитера.
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