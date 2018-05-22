Кричащих друг на друга «человеческими голосами» рысей сняли на видео

Видео разборок двух диких рысей записал житель Канады Эд Трист. В течение нескольких минут он вместе со своей женой наблюдал за противостоянием зверей.
Канадец опубликовал в Facebook видеоролик, на котором две рыси кричат друг на друга «человеческими голосами». Ролик стал вирусным и набрал почти 7 миллионов просмотров.
По словам мужчины, в его краях часто можно встретить диких рысей, однако обычно они сразу убегают при виде человека. В этот раз Тристу и его супруге удалось целых 10 минут наблюдать за животными, которые делили территорию и не обращали внимание ни на что другое.
В комментариях к видео пользователи шутили, что странные крики рысей напоминают им драку подростков. Некоторые даже предположили, что видео переозвучено. Однако, как ранее отмечал журнал National Geographic, рыси действительно запугивают друг друга с помощью именно таких звуков.
По словам мужчины, в его краях часто можно встретить диких рысей, однако обычно они сразу убегают при виде человека. В этот раз Тристу и его супруге удалось целых 10 минут наблюдать за животными, которые делили территорию и не обращали внимание ни на что другое.
В комментариях к видео пользователи шутили, что странные крики рысей напоминают им драку подростков. Некоторые даже предположили, что видео переозвучено. Однако, как ранее отмечал журнал National Geographic, рыси действительно запугивают друг друга с помощью именно таких звуков.
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