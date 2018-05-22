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    Кричащих друг на друга «человеческими голосами» рысей сняли на видео. животные, Канада, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКричащих друг на друга «человеческими голосами» рысей сняли на видео

    Кричащих друг на друга «человеческими голосами» рысей сняли на видео

    2 комментария
    • Фото: Nicole Lewis / facebook.com
    Кричащих друг на друга «человеческими голосами» рысей сняли на видео

    Кричащих друг на друга «человеческими голосами» рысей сняли на видео

    Кричащих друг на друга «человеческими голосами» рысей сняли на видео
    • Фото: Nicole Lewis / facebook.com

      • Видео разборок двух диких рысей записал житель Канады Эд Трист. В течение нескольких минут он вместе со своей женой наблюдал за противостоянием зверей.

      Канадец опубликовал в Facebook видеоролик, на котором две рыси кричат друг на друга «человеческими голосами». Ролик стал вирусным и набрал почти 7 миллионов просмотров.

      По словам мужчины, в его краях часто можно встретить диких рысей, однако обычно они сразу убегают при виде человека. В этот раз Тристу и его супруге удалось целых 10 минут наблюдать за животными, которые делили территорию и не обращали внимание ни на что другое.

      В комментариях к видео пользователи шутили, что странные крики рысей напоминают им драку подростков. Некоторые даже предположили, что видео переозвучено. Однако, как ранее отмечал журнал National Geographic, рыси действительно запугивают друг друга с помощью именно таких звуков.

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