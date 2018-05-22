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    В США скончался автор знаменитого поп-символа LOVE

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    • Фото: Associated Press © 2018, Matt Rourke / Charles Rotmil
    В США скончался автор знаменитого <nobr>поп-символа</nobr> LOVE

    В США скончался автор знаменитого поп-символа LOVE

    В США скончался автор знаменитого <nobr>поп-символа</nobr> LOVE
  • Фото: Associated Press © 2018, Matt Rourke / Charles Rotmil

    • В США на 90-м году жизни скончался знаменитый поп-арт художник Роберт Индиана (настоящее имя — Роберт Кларк).

    Художник скончался у себя дома в городе Виналхейвен еще в субботу. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, сообщает газета New York Times.

    Самой известной работой Индианы стало произведение LOVE («Любовь»). Квадратное изображение из четырех красных букв с наклоненной вправо буквой «O» было создано в 1964 году и прославило художника на весь мир. С тех пор это изображение появлялось на почтовых марках, открытках, в качестве принтов на одежде, а также в виде скульптур. Произведение LOVE стало символом направления поп-арт и повлияло на развитие современного искусства США и многих других стран.

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