В США скончался автор знаменитого поп-символа LOVE

В США на
90-м году жизни скончался знаменитый поп-арт художник Роберт Индиана (настоящее имя — Роберт Кларк).
Художник скончался у себя дома в городе Виналхейвен еще в субботу. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, сообщает газета New York Times.
Самой известной работой Индианы стало произведение LOVE («Любовь»). Квадратное изображение из четырех красных букв с наклоненной вправо буквой «O» было создано в 1964 году и прославило художника на весь мир. С тех пор это изображение появлялось на почтовых марках, открытках, в качестве принтов на одежде, а также в виде скульптур. Произведение LOVE стало символом направления поп-арт и повлияло на развитие современного искусства США и многих других стран.
Самой известной работой Индианы стало произведение LOVE («Любовь»). Квадратное изображение из четырех красных букв с наклоненной вправо буквой «O» было создано в 1964 году и прославило художника на весь мир. С тех пор это изображение появлялось на почтовых марках, открытках, в качестве принтов на одежде, а также в виде скульптур. Произведение LOVE стало символом направления поп-арт и повлияло на развитие современного искусства США и многих других стран.
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