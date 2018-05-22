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    Жириновский призвал считать молодыми людей до 60 лет

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    Жириновский призвал считать молодыми людей до 60 лет

    Жириновский призвал считать молодыми людей до 60 лет

    Лидер ЛДПР согласился со словами главы Минздрава о том, что скоро периодом детства будет считаться возраст до 30 лет.

    Более того, заявил Владимир Жириновский, период молодости должен продолжаться с 30 до 60 лет.

    Владимир Жириновский: «Мы согласны с Минздравом, что граждан можно считать детьми до 30 лет. Более того, мы бы расширили рамки остальных возрастных групп. Молодостью можно назвать период с 30 до 60 лет».

    По словам главы ЛДПР, период с 60 до 90 следует считать зрелостью. Только после этого, считает Жириновский, начинается старость, передает агентство «Москва».

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    Напомним, ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в перспективе детство будет продолжаться до 30 лет. Она обратила внимание на то, что во всем мире наблюдается тенденция к более позднему взрослению.

    В Совете Федерации же отметили, что процесс продления периода детства связан с увеличением продолжительности жизни в целом, и на правовую сторону вопроса влияет мало.

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