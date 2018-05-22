В РЖД предложили создать черные списки железнодорожных дебоширов

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал о подготовке черных списков для дебоширов в поездах.
По словам генерального директора компании, дебоширов предлагается вносить в черный список на год, после чего снимать ограничения.
Белозеров отметил, что предложения уже подготовлены, но еще требуют доработки. В частности, необходимо учесть ситуации, когда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, а у человека просто нет выбора. В этом случае пассажирам отказывать в перевозке нельзя, передает РИА Новости.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который позволяет авиаперевозчикам не продавать билеты пассажирам, внесенным в черный список за хулиганство на борту. Запрет на перелеты для авиадебоширов действует один год.
Белозеров отметил, что предложения уже подготовлены, но еще требуют доработки. В частности, необходимо учесть ситуации, когда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, а у человека просто нет выбора. В этом случае пассажирам отказывать в перевозке нельзя, передает РИА Новости.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который позволяет авиаперевозчикам не продавать билеты пассажирам, внесенным в черный список за хулиганство на борту. Запрет на перелеты для авиадебоширов действует один год.
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