Концентрация сероводорода на востоке Москвы превысила норму в 4 раза

В ночь на 22 мая экологи зафиксировали значительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода на востоке Москвы.
Как сообщается на сайте «Мосэкомониторинга», превышения предельно допустимой концентрации сероводорода наблюдались в районе станции «Кожухово» и в Новокосине.
Так, в районе станции «Кожухово» было зафиксировано превышение порога запаха почти в четыре раза — 0,0304. Повышенная концентрация продержалась около трех часов, превысив норму в 3,8 раза.
В районе Новокосино 22 мая в 02:00 по московскому времени было отмечено превышение содержания сероводорода в воздухе в 1,8 раза. Концентрация достигла 0,0146 миллиграммов на кубический метр при пороге запаха в 0,0075 миллиграммов.
Отмечается, что 22 мая «в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере».
Добавим, что неподалеку от станций измерения воздуха «Кожухово» и «Новокосино» располагается мусорный полигон «Кучино». На неприятный запах с этого полигона местные жители начали массово жаловаться в конце прошлого года.
Осенью прошлого года на полигоне «Кучино» начались работы по дегазации: рабочие пробурили 55 газовых скважин глубиной 30 метров, которые подсоединили к большому высокотемпературному факелу, сжигающему около 2,5 тысяч кубометров свалочного газа в час. Губернатор Подмосковья заявлял, что весь свалочный газ будет удален с полигона в течение месяца, а в марте начнется полный процесс рекультивации.
В середине мая СК завершил расследование уголовного дела против сотрудников «Кучино». В результате двоих обвинили в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, повлекшем загрязнение окружающей среды. По подсчетам следователей, ущерб прилегающему к полигону участку составил 2,2 млрд рублей.
Так, в районе станции «Кожухово» было зафиксировано превышение порога запаха почти в четыре раза — 0,0304. Повышенная концентрация продержалась около трех часов, превысив норму в 3,8 раза.
В районе Новокосино 22 мая в 02:00 по московскому времени было отмечено превышение содержания сероводорода в воздухе в 1,8 раза. Концентрация достигла 0,0146 миллиграммов на кубический метр при пороге запаха в 0,0075 миллиграммов.
Отмечается, что 22 мая «в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере».
Добавим, что неподалеку от станций измерения воздуха «Кожухово» и «Новокосино» располагается мусорный полигон «Кучино». На неприятный запах с этого полигона местные жители начали массово жаловаться в конце прошлого года.
Осенью прошлого года на полигоне «Кучино» начались работы по дегазации: рабочие пробурили 55 газовых скважин глубиной 30 метров, которые подсоединили к большому высокотемпературному факелу, сжигающему около 2,5 тысяч кубометров свалочного газа в час. Губернатор Подмосковья заявлял, что весь свалочный газ будет удален с полигона в течение месяца, а в марте начнется полный процесс рекультивации.
В середине мая СК завершил расследование уголовного дела против сотрудников «Кучино». В результате двоих обвинили в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, повлекшем загрязнение окружающей среды. По подсчетам следователей, ущерб прилегающему к полигону участку составил 2,2 млрд рублей.
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