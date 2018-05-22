После отставки Ройзман займется хосписом доктора Лизы

Евгений Ройзман заявил, что не планирует покидать Екатеринбург после ухода с поста мэра города.
Ройзман подчеркнул, что не видит себя в федеральном правительстве. При этом он не исключил, что вновь займет пост мэра Екатеринбурга, если вернутся прямые выборы.
Пока же, заявил Ройзман, он намерен работать над развитием хосписа, который носит имя Елизаветы Глинки (докторы Лизы).
Евгений Ройзман: «Я буду востребован. Мне надо кормить пациентов хосписа, 400 тыс. рублей надо в месяц, буду заниматься его развитием».
Ройзман также выразил надежду на то, что новый руководитель города будет уделять внимание развитию хосписа, передает ТАСС.
Напомним, Евгений Ройзман заявил о своем уходе в отставку на заседании городской думы, где рассматривался вопрос об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Ожидается, что депутаты городской думы рассмотрят заявление Ройзмана об отставке в пятницу, 25 мая.
Пока же, заявил Ройзман, он намерен работать над развитием хосписа, который носит имя Елизаветы Глинки (докторы Лизы).
Евгений Ройзман: «Я буду востребован. Мне надо кормить пациентов хосписа, 400 тыс. рублей надо в месяц, буду заниматься его развитием».
Ройзман также выразил надежду на то, что новый руководитель города будет уделять внимание развитию хосписа, передает ТАСС.
Напомним, Евгений Ройзман заявил о своем уходе в отставку на заседании городской думы, где рассматривался вопрос об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Ожидается, что депутаты городской думы рассмотрят заявление Ройзмана об отставке в пятницу, 25 мая.
Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 22 мая 2018 г.
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