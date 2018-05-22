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    Премьер Монголии отменил визит в Россию

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    Премьер Монголии отменил визит в Россию

    Премьер Монголии отменил визит в Россию

    Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха отменил визит в Россию, который был намечен на 23–26 мая.

    Как сообщает монгольское агентство Montsame, визит отменен в связи с тем, что подготовка к предстоящей поездке исполнительной власти Монголии в Москву не была полностью обеспечена.

    Визит премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в РФ был запланирован на 23–26 мая. Хурэлсух должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 2018.
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