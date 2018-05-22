Наука и жизнь: виртуальная реальность помогает людям с тяжелыми патологиями

Российские медики внедряют новый вид терапии. Пациентам с тяжелыми патологиями прописывают реабилитацию в киберпространстве. Путешествия в виртуальный мир уже помогают после перенесенного инсульта и другим больным, испытывающим проблемы с передвижением.

В классе никто даже не подозревает, за какими эмоциями охотится скромная соседка по парте. Настя из тех, кого называют хрупкими детьми. Из-за генетического заболевания любое неосторожное движение грозит ей переломом, но если не двигаться совсем, будет хуже. И адреналин, пусть и виртуальный, для Насти — не развлечение, а необходимое условие реабилитации.



Анастасия Костерина: «Я вроде бы сижу на месте и не двигаюсь. Но в что же время передо мной картинка — горы, везде снег лежит, я еду как будто, прямо захватывает дух, как будто по-настоящему я стою на этих лыжах и скатываюсь с горы».



Лидия Ивановна, наоборот, и рада бы выйти из киберпространства, да некуда. Из-за инсульта она прикована к кровати. Прогулки в виртуальном мире ей доктор прописал. Каждый день, не дольше 15 минут. Суть проста: постоянно наблюдая за движением, мозг неосознанно начинает его повторять. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.