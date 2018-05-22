В Краснодаре после ливня автобусы на ходу наполняются водой

Мощные ливни обрушились сразу на несколько российских регионов.
В Краснодаре устраняют последствия мощного ливня. Там несколько улиц ушли под воду. Движение транспорта парализовано, затопило и сам транспорт, он наполнялся дождевой водой буквально на ходу. Это хорошо видно на кадрах, которые выложили в соцсети пассажиры одного из автобусов.
Второй день местные жители передвигаются по городу по колено в воде, а иногда на лодках или вплавь. Пользователи социальных сетей писали, что на некоторых улицах образовались огромные лужи. «Плыву домой уже два часа», — пожаловался один из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Горожане отмечают, что давно не видели такого сильного дождя.
А в Дагестане природная стихия разыгралась в Акушинском районе республики. Там река вышла из берегов, местные жители не рискуют выходить из дома и выкладывают в социальных сетях кадры, на которых видно, как вода сносит все на своем пути. По данным МЧС, жертв нет, пострадали дворы и автомобили.
Второй день местные жители передвигаются по городу по колено в воде, а иногда на лодках или вплавь. Пользователи социальных сетей писали, что на некоторых улицах образовались огромные лужи. «Плыву домой уже два часа», — пожаловался один из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Горожане отмечают, что давно не видели такого сильного дождя.
А в Дагестане природная стихия разыгралась в Акушинском районе республики. Там река вышла из берегов, местные жители не рискуют выходить из дома и выкладывают в социальных сетях кадры, на которых видно, как вода сносит все на своем пути. По данным МЧС, жертв нет, пострадали дворы и автомобили.
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