ВСУ получили приказ «затянуть петлю» вокруг Донецка

Украинские силовики рассказали о целях наступлениях на Горловку.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua», цель наступления украинских силовиков на Горловку — «затягивание петли» вокруг Донецка. По словам источника в штабе Операции объединенных сил (ООС), «Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный» и силовики намерены завладеть ими, так как «тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом».
Кроме того, источник подчеркнул, что Горловка является «стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево». Если силовики возьмут под контроль высоты, которые окружают Горловку, армия самопровозглашенной ДНР сдаст населенный пункт без боя, поскольку «погибать там нет смысла», считают в ВСУ.
Источник в штабе ООС: «Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне».
Накануне украинские военные, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, обстреляли Горловку. В оперативном командовании ДНР сообщили, что один ополченец погиб, еще один получил ранения. Четыре мирных жителя пострадали при попадании боеприпаса в подъезд жилого дома. Также сообщалось, что десятки добровольцев начали копать оборонительные рвы для армии ДНР в приграничных территориях.
Кроме того, источник подчеркнул, что Горловка является «стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево». Если силовики возьмут под контроль высоты, которые окружают Горловку, армия самопровозглашенной ДНР сдаст населенный пункт без боя, поскольку «погибать там нет смысла», считают в ВСУ.
Источник в штабе ООС: «Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне».
Накануне украинские военные, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, обстреляли Горловку. В оперативном командовании ДНР сообщили, что один ополченец погиб, еще один получил ранения. Четыре мирных жителя пострадали при попадании боеприпаса в подъезд жилого дома. Также сообщалось, что десятки добровольцев начали копать оборонительные рвы для армии ДНР в приграничных территориях.
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