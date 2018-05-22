События в Венесуэле спровоцировали рост нефтяных цен

Углеводороды эталонных марок дорожают после сообщений о новых американских санкциях в отношении Венесуэлы. У игроков растут опасения, что поставки сырья из этой страны в скором времени могут сократиться.
На Лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 79 долларов 43 центов за баррель (+0,27%). Накануне контракты подорожали до 79 долларов 22 центов за баррель (+0,9%).
На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь поднялась до 72 долларов 50 центов за баррель (+0,36%). По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене до 72 долларов 24 центов за баррель (1,35%). Это максимальные значения с 26 ноября 2014 года.
В минувшее воскресенье в Венесуэле на выборах главы государства победил действующий президент Николас Мадуро. В Вашингтоне посчитали, что голосование в Венесуэле не было «ни свободным, ни справедливым».
Президент США Дональд Трамп ввел запрет для граждан США на сделки с бумагами венесуэльского правительства и контролируемых им компаний. Эксперты опасаются, что американские власти могут ввести ограничительные меры в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.
На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь поднялась до 72 долларов 50 центов за баррель (+0,36%). По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене до 72 долларов 24 центов за баррель (1,35%). Это максимальные значения с 26 ноября 2014 года.
В минувшее воскресенье в Венесуэле на выборах главы государства победил действующий президент Николас Мадуро. В Вашингтоне посчитали, что голосование в Венесуэле не было «ни свободным, ни справедливым».
Президент США Дональд Трамп ввел запрет для граждан США на сделки с бумагами венесуэльского правительства и контролируемых им компаний. Эксперты опасаются, что американские власти могут ввести ограничительные меры в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.
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