Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  

    Ройзман заявил о своем уходе с поста мэра Екатеринбурга

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Ройзман заявил о своем уходе с поста мэра Екатеринбурга

    Ройзман заявил о своем уходе с поста мэра Екатеринбурга

    Ройзман заявил о своем уходе с поста мэра Екатеринбурга
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о своем решении оставить занимаемую должность.

    Градоначальник уральской столицы, председатель городской думы Евгений Ройзман отказался принимать участие в процедуре, касающейся отмены прямых выборов мэра, и заявил, что уходит в отставку.

    Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга: «Я ухожу в отставку. Принимать в этом участие не хочу. Решение принято окончательное, я вам все сказал. Что будет дальше — я не знаю. Вам так спокойнее будет, так будет честнее».

    О своем решении Ройзман сообщил во время выступления на заседании городской думы, где рассматривались поправки в устав города Екатеринбурга об отмене прямых выборов, передает ТАСС.

    Евгений Ройзман: «Ни при каких обстоятельствах я в этом (внесении в городской устав поправок, отменяющих прямые выборы мэра — прим. НТВ.Ru) принимать участие не буду, потому что это противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей. Поэтому сегодняшнее заседание закрыто».

    Вопроса о внесении изменений в устав в повестке заседания не было. Депутаты хотели внести эту тему в повестку, но Ройзман предложение отклонил. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 3 апреля в трех чтениях приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра уральской столицы.

    Согласно документу, глава города будет избираться не жителями, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он же возглавит городскую администрацию. В настоящее время мэром Екатеринбурга и одновременно главой городской думы является Евгений Ройзман, победивший на выборах в сентябре 2013 года.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru