Ройзман заявил о своем уходе с поста мэра Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о своем решении оставить занимаемую должность.
Градоначальник уральской столицы, председатель городской думы Евгений Ройзман отказался принимать участие в процедуре, касающейся отмены прямых выборов мэра, и заявил, что уходит в отставку.
Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга: «Я ухожу в отставку. Принимать в этом участие не хочу. Решение принято окончательное, я вам все сказал. Что будет дальше — я не знаю. Вам так спокойнее будет, так будет честнее».
О своем решении Ройзман сообщил во время выступления на заседании городской думы, где рассматривались поправки в устав города Екатеринбурга об отмене прямых выборов, передает ТАСС.
Евгений Ройзман: «Ни при каких обстоятельствах я в этом (внесении в городской устав поправок, отменяющих прямые выборы мэра — прим. НТВ.Ru) принимать участие не буду, потому что это противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей. Поэтому сегодняшнее заседание закрыто».
Вопроса о внесении изменений в устав в повестке заседания не было. Депутаты хотели внести эту тему в повестку, но Ройзман предложение отклонил. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 3 апреля в трех чтениях приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра уральской столицы.
Согласно документу, глава города будет избираться не жителями, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он же возглавит городскую администрацию. В настоящее время мэром Екатеринбурга и одновременно главой городской думы является Евгений Ройзман, победивший на выборах в сентябре 2013 года.
Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга: «Я ухожу в отставку. Принимать в этом участие не хочу. Решение принято окончательное, я вам все сказал. Что будет дальше — я не знаю. Вам так спокойнее будет, так будет честнее».
О своем решении Ройзман сообщил во время выступления на заседании городской думы, где рассматривались поправки в устав города Екатеринбурга об отмене прямых выборов, передает ТАСС.
Евгений Ройзман: «Ни при каких обстоятельствах я в этом (внесении в городской устав поправок, отменяющих прямые выборы мэра — прим. НТВ.Ru) принимать участие не буду, потому что это противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей. Поэтому сегодняшнее заседание закрыто».
Вопроса о внесении изменений в устав в повестке заседания не было. Депутаты хотели внести эту тему в повестку, но Ройзман предложение отклонил. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 3 апреля в трех чтениях приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра уральской столицы.
Согласно документу, глава города будет избираться не жителями, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он же возглавит городскую администрацию. В настоящее время мэром Екатеринбурга и одновременно главой городской думы является Евгений Ройзман, победивший на выборах в сентябре 2013 года.
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