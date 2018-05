Для британской визы у Абрамовича могут потребовать объяснений по поводу денег

О том, что владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» для получения новой визы Великобритании, возможно, придется объяснить властям Соединенного Королевства, каким образом он нажил свое состояние, пишет газета The Daily Telegraph . По данным издания, виза инвестора Tier 1, которая выдается на 40 месяцев, у Абрамовича истекла, как предполагается, еще в апреле, когда предприниматель находился за пределами Великобритании.Как отмечает газета, российский бизнесмен был вынужден подать заявление на получение визы по более жестким правилам, введенным в 2015 году, вместо того чтобы продлить уже имевшуюся у него визу. The Guardian подчеркивает, что Абрамовичу вряд ли пришлось проходить строгую проверку, если бы он подавал заявление на визу, находят на территории Соединенного Королевства.Накануне представитель британского премьера сообщил, что в стране 2014-м и 2015 годах ужесточили правила получения визы инвестора типа Tier 1. Теперь используются инструменты, позволяющие отказать в выдаче, если есть основания полагать, что заработанные заявителем деньги были получены незаконно.Издание The Bell 20 мая со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что британская виза бизнесмена истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали. В тот же день источник из окружения предпринимателя сообщил агентству РИА Новости , что Лондон в инвестиционной визе Абрамовичу не отказывал, все дело в затянувшейся процедуре продления.