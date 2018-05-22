Для британской визы у Абрамовича могут потребовать объяснений по поводу денег

В прессе появилась информация, что у российского бизнесмена Аркадия Абрамовича для получения визы Британии могут потребовать объяснений по поводу происхождения заработанных денег.
О том, что владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» для получения новой визы Великобритании, возможно, придется объяснить властям Соединенного Королевства, каким образом он нажил свое состояние, пишет газета The Daily Telegraph. По данным издания, виза инвестора Tier 1, которая выдается на 40 месяцев, у Абрамовича истекла, как предполагается, еще в апреле, когда предприниматель находился за пределами Великобритании.
Как отмечает газета, российский бизнесмен был вынужден подать заявление на получение визы по более жестким правилам, введенным в 2015 году, вместо того чтобы продлить уже имевшуюся у него визу. The Guardian подчеркивает, что Абрамовичу вряд ли пришлось проходить строгую проверку, если бы он подавал заявление на визу, находят на территории Соединенного Королевства.
Накануне представитель британского премьера сообщил, что в стране 2014-м и 2015 годах ужесточили правила получения визы инвестора типа Tier 1. Теперь используются инструменты, позволяющие отказать в выдаче, если есть основания полагать, что заработанные заявителем деньги были получены незаконно.
Издание The Bell 20 мая со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что британская виза бизнесмена истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали. В тот же день источник из окружения предпринимателя сообщил агентству РИА Новости, что Лондон в инвестиционной визе Абрамовичу не отказывал, все дело в затянувшейся процедуре продления.
Как отмечает газета, российский бизнесмен был вынужден подать заявление на получение визы по более жестким правилам, введенным в 2015 году, вместо того чтобы продлить уже имевшуюся у него визу. The Guardian подчеркивает, что Абрамовичу вряд ли пришлось проходить строгую проверку, если бы он подавал заявление на визу, находят на территории Соединенного Королевства.
Накануне представитель британского премьера сообщил, что в стране 2014-м и 2015 годах ужесточили правила получения визы инвестора типа Tier 1. Теперь используются инструменты, позволяющие отказать в выдаче, если есть основания полагать, что заработанные заявителем деньги были получены незаконно.
Издание The Bell 20 мая со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что британская виза бизнесмена истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали. В тот же день источник из окружения предпринимателя сообщил агентству РИА Новости, что Лондон в инвестиционной визе Абрамовичу не отказывал, все дело в затянувшейся процедуре продления.
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